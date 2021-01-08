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08.01.2021 - 15:15 |

Madrid’de kırmızı alarm

La Liga’da bu hafta oynanacak 18. hafta maçları tehlikeye girdi. İspanya’ya ulaşan kar fırtınası Filomena nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi

Madrid’de kırmızı alarm
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Kar yağışının nadir görüldüğü Madrid’de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kentte tarihin en düşük hava sıcaklıkları kaydedilerek rekor kırıldı. Hava koşullarının araç sürmeyi zorlaştırdığı ve ülkenin bazı bölümlerinde trafikte sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Atletico Madrid ile Athletic Bilbao arasında yarın oynanacak maçı öncesi, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Wanda Metropolitano Stadyumu beyaza büründü. Madrid’de yarın hava gündüz saatlerinde sıfıra yakın ve akşam sıfırın altında, tüm gün kar yağışlı olarak tahmin ediliyor.

Granada ile deplasmanda yarın karşılaşacak Barcelona’da Endülüs bölgesindeki hava durumuna kulaklarını kabartmış durumda… Rüzgarın saatte 22 kilometre hıza çıkması, sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesi beklenen İspanya’nın güneyinde maç saatinde yağış beklentisinin bulunmaması tek pozitif yan olarak görülüyor.

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