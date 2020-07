Mahlangu: Müslüman olmayı düşünüyorum

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Güney Afrikalı May Mahlangu, Müslüman olmayı düşünüyor.

Futbola 2004 yılında Stars of Africa Academy'de başlayan May Mahlangu, 2006-2008 yıllarında ülkesinde Alexandra United forması giydi. 2008'de İsveç'in IF Helsingborg takımına transfer olan Mahlangu, 2008-2009 sezonunda kiralık olarak Hassleholm'da 98 maçta 7 gollük performans sergiledi.

Son olarak İsveç Süper Lig ekiplerinden IFK Göteborg'da forma giyen ve 24 maçta sahaya çıkan Mahlangu, 5 gol kaydetti. Devre arasında Torku Konyaspor'a transfer olan Mahlangu, Türkiye'ye adapte olmaya çalışıyor.

"Sow ve Ba'ya özenmedim"

Fenerbahçe maçında Torku Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra son zamanlarda moda olan secdeye giden Mahlangu, kariyeri boyuncu gol attıktan sonra hep şükrettiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Secde konusunda Fenerbahçeli Moussa Sow ve Beşiktaşlı Demba Ba'ya özenmedim. Babam Müslüman, annem ise Hristiyandı. Babamla camiye, annemle kiliseye gittim. Her iki din için de çevremde insanlar oldu ve onlarla büyüdüm. O yüzden yarı Müslümanım yarı Hristiyanım. Türkiye'ye geldikten sonra Müslümanlarla daha çok etkileşime girdim. Burada İslama ilgim arttı. Müslüman arkadaşlarımın yanında olduğum için onlarla daha da kaynaştık. Müslüman olmayı düşüyorum."

"Türkiye ligi çok kaliteli"

Mahlangu, AA muhabirine Türkiye'deki yaşadıklarını anlattı. Spor Toto Süper Lig'in daha önce oynadığı liglerden fiziksel ve teknik olarak çok yüksek olduğunu belirten Mahlangu, Süper Lig'in saygıdeğer bir seviyede olduğunu söyledi.

Mahlangu, Türkiye Ligi'nin Avrupa liglerine göre daha zor ve kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Oyuncuların kendilerini bir adım daha yukarıya çıkartması için oldukça elverişli. Zaten dünyanın birçok ülkesinden çok iyi oyuncular buraya geliyor. Şu anda Emenike, Sneijder, Sow ve Demba Ba Türkiye liginde forma giyiyor. Bu şekilde Spor Toto Süper Lig oldukça kaliteli bir lig" dedi.

"Ligde kalacağız"

Takım olarak iyi kenetlendiklerini ve son haftalardaki çıkışlarını sürdüreceklerini aktaran Mahlangu, şöyle devam etti: "Fenerbahçe maçında çok iyi oynadık. O maçta bir de gol attım ve berabere kaldık. Deplasmanda İstanbul Başakşehir maçında da iyi mücadele ettik. Gol atamadık ancak gol de yemedik. Takım olarak mücadele ediyoruz. İyi yerlere gelmek için daha çok çalışıyoruz. Aykut Kocaman'da bize gerekli bilgi ve motivasyonu veriyor. Bu birlik ve beraberlikle ligde kalacağımızı düşünüyorum. Bu hafta sahamızda Kasımpaşa'yı konuk ediyoruz. O maçtan da galip gelerek, ligde yukarıya ilerlemeye çalışıyoruz."

Mahlangu, şampiyonluk yarışında favori takımının olmadığını, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da şampiyonluk yarışında şanslarının eşit olduğunu bildirdi.