Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Mahmut Tekdemir: Abdullah Avcı'nın da burada çok emeği var
01.08.2020 - 11:02 | | İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL,DHA)

Mahmut Tekdemir: Abdullah Avcı'nın da burada çok emeği var

Uzun yıllar formasını giydiği Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Mahmut Tekdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Bu kulüpte dibi de gördüm, şu an zirveyi yaşıyorum" dedi.

Mahmut Tekdemir: Abdullah Avcı'nın da burada çok emeği var
ABONE OL

Yaşadığı şampiyonluğun önemine değinen Tekdemir, "Çok gururlu ve mutluyuz. Burada 15 yıl emek verdim. Bu benim için ayrı bir gurur. Şampiyonluk yaşadım ve şampiyonluk golü de bana nasip oldu. Başta başkanımız olmak üzere, burada çok emeği olan Abdullah Avcı'ya, Okan hocama, teknik ekibine, terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ZİRVEYİ YAŞIYORUM"
Uzun yıllar turuncu lacivertli formayı terleyen ve küme düşme üzüntüsünü de yaşadığı kulübüyle şampiyonluk kupasını kaldıran kaptan Tekdemir, "Bu kulüpte dibi de gördüm, şu an zirveyi yaşıyorum" açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"
Başakşehir için sezonun devam ettiğini ve önemli bir Avrupa maçına çıkacaklarını söyleyen Tekdemir, "Bizim için lig devam ediyor. Önümüzde önemli bir Kopenhag maçı var. İlk maçtan da avantajımız bulunuyor. Deplasmanda oynayacağız. Ülkemizi orada en iyi şeklide temsil ederek Kopenhag'ı geçip büyük ihtimalle Manchester United ile karşılaşacağız. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bunun mücadelesini hep beraber vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tekdemir: Abdullah Avcının da burada çok emeği var

Mathias Zanka, 'Ben de buradayım' dedi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arsenal - Chelsea canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Arsenal - Chelsea canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  2. Son dakika | Aykut Kocaman'ın yeni adresi TFF 1. Lig...
    Son dakika | Aykut Kocaman'ın yeni adresi TFF 1. Lig...
  3. MLB'de 29 kişide koronavirüs tespit edildi
    MLB'de 29 kişide koronavirüs tespit edildi
  4. Mahmut Tekdemir: Abdullah Avcı'nın da burada çok emeği var
    Mahmut Tekdemir: Abdullah Avcı'nın da burada çok emeği var
  5. Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası
    Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir'in genç oyuncusu Emre Kaplan: İnandığımız şampiyonluğu kazandık

Başakşehir'in genç oyuncusu Emre Kaplan: İnandığımız şampiyonluğu kazandık

NBA'de Houston Rockets'ı galibiyete yıldız oyuncuları taşıdı

NBA'de Houston Rockets'ı galibiyete yıldız oyuncuları taşıdı

Transfer haberleri | Galatasaray'da şok eden Ryan Donk gelişmesi

Transfer haberleri | Galatasaray'da şok eden Ryan Donk gelişmesi

Inter Miami taraftarı Radamel Falcao'yu istiyor!

Inter Miami taraftarı Radamel Falcao'yu istiyor!

Sıradaki Haber