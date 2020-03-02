Mahmut Tekdemir: "Şampiyonluğun en büyük adayıyız!"

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Medipol Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Maç sonu Mahmut Tekdemir açıklamalarda bulundu.

"Bugün kimse oynamak istemiyordu"

"Açıkçası bugün kimse oynamak istemiyordu, şartlar gereği, oynamak zorundayız. Duygularla oynanan bir oyun futbol. İlk yarıda ben istediğimizi sahaya yansıtamadım.

Milli futbolcu şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Şampiyonluğun en büyük adayıyız" dedi.

İrfan Can Kahveci ise "İlk yarıda kendimizi pek veremedik ama ikinci yarı toparladık. İyi gidiyoruz, inşallah Avrupa'da da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz." dedi.

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