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19.12.2014 - 23:15 | | BERLİN (AA)

Mainz - Bayern Münih: 1-2

Almanya Bundesliga'nın 17. hafta ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Mainz 05'i 2-1 yendi.

Mainz - Bayern Münih: 1-2
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftanın açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i, 2-1 mağlup etti. Coface Arena'da oynanan ve 34 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Mainz 05 takımı, Elkin Soto'nun 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Bastian Schweinsteiger serbest vuruştan topu filelere gönderdi ve Bayern Münih 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Mainz 05 de önemli gol pozisyonları yakalamasına rağmen konuk ekip 90. dakikada Arjen Robben'in attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Yunus Mallı göz doldurdu

Karşılaşmada ev sahibi takımda 87 dakika sahada kalan Yunus Mallı, bulduğu gol pozisyonlarıyla ve gösterdiği performansla göz doldurdu.

Mainz 05, üst üste 9 maçtan da galibiyet alamayarak 18 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı. Bayern Münih ise puanını 45'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sezonun ilk yarısında mağlubiyeti olmayan Bavyera ekibi, kalesinde sadece 4 gol görerek yeni bir rekora imza attı.

Bundesliga'da 17. hafta karşılaşmaları cumartesi oynanacak 6 maç ile devam edecek.

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