Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Mainz-Frankfurt, canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da
02.12.2019 - 09:20 |

Mainz-Frankfurt, canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

MainzFrankfurt mücadelesi Misli.com’da tek maç, canlı bahis ve canlı izleme imkanıyla bahis severlerin karşısına çıkıyor.

Mainz-Frankfurt, canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da
ABONE OL

Ligin en çok gol yiyen ikinci takımı olan Mainz, son 4 lig mücadelesinde 13 gol yedi ve buna 9 golle karşılık verdi. Net favorisi olmayan mücadelenin iddaa oranları birbirine oldukça yakın. Gollü mücadelelerine tanık olduğumuz Bundesliga, canlı bahis oyunlarında gol bahisleriyle ön plana çıkıyor. Siz de bu heyecana Misli.com aracılığıyla ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

  • Mainz’ın son 5 mücadelesinin 4’ünde karşılıklı goller oldu.
  • Mainz’ın son 5 mücadelesinin 5’i 2,5 Üst bitti.
  • Frankfurt son 5 maçının 4’ünü kaybetti (1G).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan canlı yayınlanacak ve aynı zamanda canlı bahis oynanabilecek karşılaşmada Misli.com üyeleri %30’luk oranla maçın 2.5 gol üzeri biteceğini düşünüyor. Mücadelenin diğer öne çıkan bahisleri ise Frankfurt galibiyeti ve karşılıklı gol.

Mainz-Frankfurt, canlı bahis seçeneğiyle Misli.comda

MİSLİ.COM YORUMCUSU FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Mainz geçtiğimiz hafta büyük bir sürprize imza atıp, yeni Teknik Direktörü Achim Beierlorzer'in ilk maçında Hoffenheim'i deplasmanda 5-1 yendi. Daha önce 5 maç üstüste kazanan rakibi karşısında uzun süre 10 kişi oynayan Mainz'in bu galibiyeti takıma büyük özgüven kazandırdı. Kırmızı Kart cezalısı Baku iki maç oynayamayacak. Frankfurt haftaiçi Arsenal ile karşı karşıya geldi, ancak rotasyona gitti. Derbi olarak görülen Mainz - Frankfurt mücadelesinde, konuk ekibin Mainz'ta en son 1986/87 sezonunda kazandığını hatırlatalım. Frankfurt'un bugün kaleci antrenörlüğü yapan Manfred Petz o günlerde Mainz'in kalesindeydi. Mainz'in yine kaybetmeyeceğini düşünüyorum.

Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber