Mainz-Frankfurt, canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

Ligin en çok gol yiyen ikinci takımı olan Mainz, son 4 lig mücadelesinde 13 gol yedi ve buna 9 golle karşılık verdi. Net favorisi olmayan mücadelenin iddaa oranları birbirine oldukça yakın. Gollü mücadelelerine tanık olduğumuz Bundesliga, canlı bahis oyunlarında gol bahisleriyle ön plana çıkıyor. Siz de bu heyecana Misli.com aracılığıyla ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Mainz’ın son 5 mücadelesinin 4’ünde karşılıklı goller oldu.

Mainz’ın son 5 mücadelesinin 5’i 2,5 Üst bitti.

Frankfurt son 5 maçının 4’ünü kaybetti (1G).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan canlı yayınlanacak ve aynı zamanda canlı bahis oynanabilecek karşılaşmada Misli.com üyeleri %30’luk oranla maçın 2.5 gol üzeri biteceğini düşünüyor. Mücadelenin diğer öne çıkan bahisleri ise Frankfurt galibiyeti ve karşılıklı gol.

MİSLİ.COM YORUMCUSU FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Mainz geçtiğimiz hafta büyük bir sürprize imza atıp, yeni Teknik Direktörü Achim Beierlorzer'in ilk maçında Hoffenheim'i deplasmanda 5-1 yendi. Daha önce 5 maç üstüste kazanan rakibi karşısında uzun süre 10 kişi oynayan Mainz'in bu galibiyeti takıma büyük özgüven kazandırdı. Kırmızı Kart cezalısı Baku iki maç oynayamayacak. Frankfurt haftaiçi Arsenal ile karşı karşıya geldi, ancak rotasyona gitti. Derbi olarak görülen Mainz - Frankfurt mücadelesinde, konuk ekibin Mainz'ta en son 1986/87 sezonunda kazandığını hatırlatalım. Frankfurt'un bugün kaleci antrenörlüğü yapan Manfred Petz o günlerde Mainz'in kalesindeydi. Mainz'in yine kaybetmeyeceğini düşünüyorum.