Mainz - RB Leipzig maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Köln deplasmanında 2-0'dan geri dönüp 1 puanı kurtaran Mainz, son 5 lig maçında 3. kez sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Cezası sona eren Jean-Philippe Mateta ilk 11'e geri dönüyor. Salgın öncesi sezonu kapatan as kaleci Robin Zentner dışında takımda önemli bir eksik yok, Köln maçında olduğu gibi eldivenler Florian Müller'e emanet!

RB Leipzig ise geçtiğimiz hafta Freiburg ile 1-1 kalarak birçok iddaa oyuncusunu adeta "madara" etti. Ne galip gelebildi, ne de "2.5 ÜST" oynayanlar sevinebildi... Emil Forsberg sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yok. Ibrahima Konate sakatlıktan, Dayot Upamecano ise cezadan dönüyor. Sağlam bir savunma üçlüsünü sahada görebiliriz.

Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 resmi maç "2.5 ÜST" bitti.

- Mainz'ın evinde oynadığı son 3 lig maçı, RB Leipzig'in ise ligde oynadığı son 3 maç ise "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %46 gibi büyük bir kesim gollere yönelmiş durumda... En az 3 gol demek - iddaa'da 1,35 orana karşılık geliyor... %20'lik kesim ise "MS2" tercihini kuponlarına eklemiş ve RB Leipzig'e güveniyor.

CAN TONGO’NUN YORUMU

Mainz geçtiğimiz hafta Köln karşısında maçın ilk yarısında istatistiklere yansımasa da yine de üstün oynayan taraftı ve maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirip skoru 2-2’ye getirmeyi başardı. Leipzig ise son vuruş sıkıntılarından dolayı Freiburg karşısında 1-1’e razı oldu. Bu maçta artık Leipzig’in kazanmasını ve karşılıklı gollerin olmasını bekliyorum.