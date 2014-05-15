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15.05.2014 - 18:43 | | AA

Mainz'ın yeni hocası Kasper Hjulmand!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05, Danimarkalı teknik direktör Kasper Hjulmand ile 2017 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Mainz'ın yeni hocası Kasper Hjulmand!
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Mainz 05 Kulübü'nde yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Thomas Tuchel'in istifa etmesinin ardından Mainz 05'in yeni teknik direktör arayışlarını hızlı bir şekilde tamamladığı ve Hjulmand ile 2017 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Danimarka 1. Futbol Ligi'nde FC Nordsjaelland takımını çalıştıran Hjulmand'ın 2012 yılında söz konusu takımla Danimarka şampiyonu olduğu belirtilen açıklamada, aynı yıl Hjulmand'ın yılın teknik direktörü seçildiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mainz 05'in menajeri Christian Heidel, Hjulmand'ın, aradıkları teknik direktör profiline uyduğunu belirterek, Hjulmand'ın eski Teknik Direktör Tuchel'in başarılı çalışmasını sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Hjulmand, 2008-2011 yılları arasında FC Nordsjaelland takımında antrenörlük yaptıktan sonra teknik direktör görevine getirildi. FC Nordsjaelland 2012 yılında Danimarka şampiyonu olan Hjulmand, 2013 yılında da ligi 2. sırada tamamladı. Tuchel, Bundesliga'yı bu sezon 53 puanla 7. sırada bitiren Mainz 05'teki görevinden ayrılmıştı.

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