Malanda Brüksel'de defnedilecek

Trafik kazasında hayatını kaybeden Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'un oyuncusu Junior Malanda'nın Belçika'nın başkenti Brüksel'de defnedileceği bildirildi.

''Wolfsburger Allgemeine Zeitung'' adlı gazetenin haberine göre Almanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Malanda, 20 Ocak Salı günü Brüksel'de defnedilecek. Haberde, Wolfsburg ekibinin ve kulübün yöneticilerinin Brüksel'de düzenlenecek cenaze törenine katılacağı belirtildi.

Wolfsburg'un Üst Yöneticisi (CEO) Klaus Allofs, Belçikalı futbolcunun ölümüne çok üzüldüklerini belirterek, ekibin törene katılmasının duygusal olarak çok zor bir an olacağını kaydetti.

Malanda'nın içinde bulunduğu otomobil, 10 Ocak Cumartesi günü Porta Westfalica yakınlarında A2 otoyolunda şoförün aşırı hız yapması ve yağmurdan dolayı kaygan olan zeminde yoldan çıkmış ve bir ağaca çarpmıştı. Aracın arkasında oturan ve emniyet kemeri takmadığı belirtilen genç oyuncunun kazanın etkisiyle otomobilden fırladığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilmişti. Aracın içinde bulunan diğer iki kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.