Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 1-0
14.10.2020 - 16:36 | | Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur ön eleme maçında Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 1-0
ABONE OL

 

Ziraat Türkiye Kupası'nda Malatya Yeşilyurt Belediyespor evinde Adıyaman 1954 Spor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 54'üncü dakikasında Akın Akman'ın golüyle Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci tura yükseldi. Adıyaman temsilcisi ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Karşılaşmayı, Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da izledi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 1-0

Carly Booth golf paylaşımlarına devam ediyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı
    Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı
  2. Adil Rami'den olay itiraf: Utanç vericiydi!
    Adil Rami'den olay itiraf: Utanç vericiydi!
  3. TBF Disiplin Kurulu'ndan Pınar Karşıyaka'ya para cezası
    TBF Disiplin Kurulu'ndan Pınar Karşıyaka'ya para cezası
  4. Son dakika | Ali Koç: Emre Belözoğlu bana bağlı olarak çalışacak
    Son dakika | Ali Koç: Emre Belözoğlu bana bağlı olarak çalışacak
  5. Denizlispor'da Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 1 ay yok!
    Denizlispor'da Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 1 ay yok!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye-Sırbistan UEFA Uluslar B Ligi 3. grup maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mş?

Türkiye-Sırbistan UEFA Uluslar B Ligi 3. grup maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mş?

Son Dakika | Trabzonspor'da yeni transfer Semedo'nun lisansı çıktı!

Son Dakika | Trabzonspor'da yeni transfer Semedo'nun lisansı çıktı!

Sıradaki Haber