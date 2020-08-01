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01.08.2020 - 18:30 | | MALATYA / DHA

Malatya'da şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı

Malatya'da Süper Ligde kalmanın mutluluğu yaşanıyor. TFFnin küme düşmeyi kaldırmasıyla birlikte Yeni Malatyaspor'a gönül veren taraftarlar şehir turu atarak kutlama yaptı.

Malatya'da şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı
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Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de kalması şehirde bayram havası estirdi.

TFF'nin küme düşmeyi kaldırmasıyla birlikte Yeni Malatyaspor'a gönül veren taraftarlar şehir turu atarak kutlama yaptı. Futbolculardan Mina'nın evinin önüne giderek tezahüratlar yapan taraftarlar caddelere de bayrak astılar. 

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR 

Taraftarların da bulunduğu bir açılışa katılan ve kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığını açıklayan Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Cumhurbaşkanımız beni arayarak; yaşanan deprem ve salgın sürecinin Malatyayı olumsuz etkilediğini, gidişatı etkilediğini, bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunması gerektiği telkinlerinde bulundu" dedi.

Malatyada şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı

MALATYASPOR TARAFTARLARI AÇILIŞA RENK KATTI

Yeni Malatyaspor'un Süper Ligde kalmasını kutlamak için cadde ve sokaklara çıkan taraftarlar, Tecde Kayalık Bölge Parkı'nın açılışına gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler. 

Tezahüratlarıyla açılışa renk katan taraftarlara kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyasporun Süper Ligde kalmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti. Başkan Gürkan yeni sezonda daha başarılı bir Malatyaspor İçin ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını da söyledi.

 

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