Malatyaspor'da Ahmet Köse başkanlığa adaylığını açıkladı

Küme düşmenin ertelenmesi sonrası Süper Lig'de kalan BTC Türk Yeni Malatyaspor'da Ahmet Köse, başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Mentora Collage ve BAU Global gibi uluslararası firmalarda CEO’luk yapan Ahmet Köse’nin başkanlık halinde takıma önemli sponsorluk desteği sağlayacağı öğrenildi.

“15 MİLYON TL FORMA SPONSORLUĞU”

Bahçeşehir Uğur Eğitim kurumu dışında Mehmet Ali Aydınlar’dan da destek alacak Ahmet Köse’nin forma sponsoru olarak 15 milyon TL kaynak bulduğu belirtildi.

“MALATYASPOR’UN MARKA DEĞERİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Önemli sponsor destekleriyle Malatya’da iddialı bir kadro kurmak isteyen başkan adayı Köse yaptığı açıklamada; “Yeni Malatyaspor’un marka değerine katkı sağlayacağız. Kuracağımız yapıyla Türk futboluna örnek olacak bir kulüp haline gelmeyi istiyoruz” diye konuştu.

“MALATYA’DA FUTBOL AKADEMİSİ PROJESİ”

Malatya’da Futbol akademisi açmayı düşünen Ahmet Köse’nin bu konuda Amerika’yla temaslarını sürdürüyor.