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06.10.2020 - 12:06 | | Taha AYHAN - MALATYA / DHA

Malatyaspor'dan 17 takviye

Yeni Malatyaspor, 2020/2021 Sezonu transfer döneminde 17 oyuncuyu kadrosuna katarken, 13 isimle de yollarını ayırdı.

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Kadroya katılan ve ayrılan oyuncuların listesi şöyle;

GELENLER:
Adem Büyük, Benjamin Tetteh, Christian Cueva, Doğukan Emeksiz, Eray İşcan, Ertaç Özbir, Fernando Zuqui, Guido Herrera, Jetmir Topalli, Jody Lukoki, Kubilay Kanatsızkuş, Murat Akça, Semih Kaya, Wallace, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Karim Hafez

GİDENLER:
Michael Donald (serbest), Fabian Farnolle (serbest), Arturo Mina (Erzurumspor), Robin Yalçın (Sivasspor), Sakıp Aytaç (Denizlispor), Eren Tozlu (serbest), Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Gökhan Töre (Beşiktaş), Bifouma (Çin), Remi Walter (serbest), Seth Sincere (serbest), Rahman Buğra (Samsunspor), Yiğithan Güveli (Altınordu)

Malatyaspordan 17 takviye

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