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13.04.2020 - 17:04 | | AA

Maldini, corona virüs hastalığına ilişkin deneyimini anlattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın eski oyuncusu aynı zamanda kulüp takımlarının teknik kadrosunda bulunanPaolo Maldini, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını eski bir profesyonel sporcu olarak hemen anladığını söyledi.

Maldini, corona virüs hastalığına ilişkin deneyimini anlattı

Maldini, Sky kanalında Francesco Totti, Alessandro Del Piero ve Javier Zanetti'nin olduğu programda kendisinin geçirdiği koronavirüs deneyimini anlatırken, "Bir sporcu kendini, bedenini tanır. Ben de eski bir sporcu olarak tanıyorum. İlk anda bunun normal grip olmadığını, farklı bir şey olduğunu hemen anladım. Bu yeni bir virüs ve vücudunuz tanımadığı bu düşmana karşı bir savaş veriyor. Ağrılar özellikle çok güçlüydü." diye konuştu.

Kendisindeki belirtilerin güçlü eklem ve kas ağrıları ile 38,5 derecenin üstüne çıkmayan ateş olduğunu dile getiren Maldini, tedavi döneminde ateş düşürücü etkiye sahip Tachipirina (parasetamol) aldığını, herhangi bir antiviral ilaç kullanmadığını ve nefes darlığı çekmediğini kaydetti.

Maldini, antrenman yapmak için salona gittiğini ancak 10 dakikadan fazla buna dayanamadığını belirterek, "Bu virüsü mümkün olan en kısa zamanda yenmeliyiz. Bunun da tek yolu bireyselci olmadan, ortak iyiyi düşünerek olur. Ancak bu şekilde normal günlük yaşantımıza dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

Milan Kulübü, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, teknik heyet kadrosunda yer alan Paolo Maldini ile Milan'ın genç takımında forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

Maldini, corona virüs hastalığına ilişkin deneyimini anlattı

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