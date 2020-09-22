Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City 3 puanı 3 golle aldı
22.09.2020 - 01:12 | | LONDRA (AA) -

Manchester City 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.

Manchester City 3 puanı 3 golle aldı
ABONE OL

Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.

Manchester City, maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi:1-2

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90 5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi:1-3

Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

 

    Ömer Erdoğan: “Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe 16 sezon sonra ilk iç saha maçını kazanamadı
      Fenerbahçe 16 sezon sonra ilk iç saha maçını kazanamadı
    2. F.Bahçe yara aldı, Süper Lig'de puan durumu karıştı!
      F.Bahçe yara aldı, Süper Lig'de puan durumu karıştı!
    3. Erol Bulut: “Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım”
      Erol Bulut: “Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım”
    4. Son dakika - Fenerbahçe, Samatta transferini bitiriyor
      Son dakika - Fenerbahçe, Samatta transferini bitiriyor
    5. TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Ümraniyespor: 0
      TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Ümraniyespor: 0



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic, Roma Açık'ı kazandı

    Djokovic, Roma Açık'ı kazandı

    Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor: 1-1

    Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor: 1-1

    Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes'e döndü

    Beto, 11 yıl sonra eski kulübü Leixoes'e döndü

    Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

    Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

    Sıradaki Haber