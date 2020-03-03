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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City, Brezilyalı genç oyuncu Yan Couto'yu transfer etti
03.03.2020 - 21:54 | | İSTANBUL (AA) -

Manchester City, Brezilyalı genç oyuncu Yan Couto'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Brezilya'nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu Yan Couto'yu kadrosuna kattı.

Manchester City, Brezilyalı genç oyuncu Yan Couto'yu transfer etti

Manchester City Kulübü, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Couto ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren Manchester City kadrosuna dahil olabilecek.

Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya Milli Takımı ile FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Manchester City, Brezilyalı genç oyuncu Yan Coutoyu transfer etti

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