Manchester City, Burnley'e gol yaÄŸdÄ±rdÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasÄ±nda Burnley'i 5-0 maÄŸlup etti.Â

Premier Lig'in 10. haftasÄ±nda Manchester City, Etihad StadÄ±'nda Burnley'i konuk etti.Â

MaÃ§a hÄ±zlÄ± baÅŸlayan ev sahibi ekip, 6 ve 22. dakikalarda Riyad Mahrez ile 41. dakikada Benjamin Mendy'in golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 3-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â

66. dakikada Ferran Torres ile farkÄ± 4'e Ã§Ä±karan Manchester City'de, 69. dakikada bir kez daha sahne alan Mahrez "hat-trick" yaparak maÃ§Ä±n skorunu belirledi: 5-0.Â

Pep Guardiola'nÄ±n takÄ±mÄ±, bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 15'e yÃ¼kseltirken, Burnley 5 puanda kaldÄ±.