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28.11.2020 - 20:46 | | AA

Manchester City, Burnley'e gol yaÄŸdÄ±rdÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasÄ±nda Burnley'i 5-0 maÄŸlup etti.Â

Manchester City, Burnley'e gol yaÄŸdÄ±rdÄ±
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Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasÄ±nda Burnley'i 5-0 maÄŸlup etti.Â 

Premier Lig'in 10. haftasÄ±nda Manchester City, Etihad StadÄ±'nda Burnley'i konuk etti.Â 

MaÃ§a hÄ±zlÄ± baÅŸlayan ev sahibi ekip, 6 ve 22. dakikalarda Riyad Mahrez ile 41. dakikada Benjamin Mendy'in golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 3-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

66. dakikada Ferran Torres ile farkÄ± 4'e Ã§Ä±karan Manchester City'de, 69. dakikada bir kez daha sahne alan Mahrez "hat-trick" yaparak maÃ§Ä±n skorunu belirledi: 5-0.Â 

Pep Guardiola'nÄ±n takÄ±mÄ±, bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 15'e yÃ¼kseltirken, Burnley 5 puanda kaldÄ±.

Manchester City, Burnleye gol yaÄŸdÄ±rdÄ±

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