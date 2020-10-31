Manchester City, deplasmanda Sheffield United'Ä± yÄ±ktÄ±!

Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Sheffield United'Ä± 1-0 maÄŸlup etti.Â

Ligin 7. haftasÄ±nda, zirve mÃ¼cadelesi veren Manchester City, Bramall Lane StadÄ±'nda Sheffield United'Ä±n konuÄŸu oldu.Â

YÄ±ldÄ±z oyuncularÄ± Sergio AgÃ¼ero ve Gabriel Jesus'un sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle forma giyemediÄŸi mÃ¼cadelede Manchester City, 28. dakikada Kyle Walker'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle rakibini 1-0 yendi.Â

Bu sonuÃ§la Manchester City, bir maÃ§ eksiÄŸiyle puanÄ±nÄ± 11'e Ã§Ä±karÄ±rken, Sheffield United ise 1 puanda kaldÄ±.

Manchester City 3-1 Porto MaÃ§ Ã–zeti