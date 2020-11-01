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01.11.2020 - 13:08 | | İSTANBUL (AA) -

Manchester City, Filip Stevanovic'i renklerine kattı

Premier Lig ekibi, Partizan'dan Filip Stevanovic'i kadrosuna kattı.

Manchester City, Filip Stevanovic'i renklerine kattı
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Sırbistan'ın Partizan takımından kanat oyuncusu Filip Stevanovic'i kadrosuna kattı.

Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara transfer döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.

Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.

Manchester City, Filip Stevanovici renklerine kattı

 

 

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