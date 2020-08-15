Manchester City-Lyon: 1-3

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City-Lyon karşılaşması oynandı. Portekiz'in Lizbon kentinde oynanan müsabakayı Lyon 3-1 kazandı. Fransız temsilcisi bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.

Lyon'un gollerini 24. dakikada Cornet ve 79. ve 87. dakikalarda Dembele kaydetti. Manchester City'nin tek golünü 69. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Lyon yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise PSG ile Leipzig eşleşti.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Sterling, Jesus.

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

Diğer yarı finalitsler

Çarşamba akşamı Atalanta ile PSG arasında oynanan müsabakada 90. dakikaya kadar skoru 1-0 önde götüren Atalanta'nın peri masalı 5 dakikada sona erdi PSG attığı 2 golle adını yarı finale yazdırdı.

Leipzig-Atletico Madrid maçında da sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Bundesliga temsilcisi Leipzig, İspanya'nın güçlü temsilcisi Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla devirerek bir üst tura adını yazdırdı.

Çeyrek finalin en dikkat çekici müsabakası ile Barcelona ile Bayern Münih arasında oynandı. Maça fırtıana gibi başlayan Bavyera temsilcisi sahadan 8-2'lik skorla galip ayrıldı ve Barcelona'ya tarihi bir hezimet yaşattı

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