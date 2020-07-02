02.07.2020 - 22:21 |
Manchester City, şampiyon Liverpool'u alkışladı!
İngiltere Premier Lig'inde 33. hafta maçında şampiyon Liverpool deplasmanda Manchester City'e konuk oldu. Maç öncesi görüntü dikkat çekti.
İngiltere Premier Lig'inde Liverpool 30 yılın ardından şampiyonluğunu geçen hafta ilan etti. Lig ikincisi Manchester City'e konuk olan Liverpool'a rakip futbolculardan jest geldi.
Maç öncesi sahaya dizilen Manchester Cityli futbolcular Liverpool'u alkışlayarak karşıladı.
Liverpool Premier Lig Şampiyonu!