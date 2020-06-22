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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor
22.06.2020 - 11:36 | | AA

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, gelecek sezon şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadroyla sahaya çıkacaklarını söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor
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İngiltere basınına konuşan İspanyol teknik adam, gelecek sezon kadroyu güçlendirmek adına bazı fikirleri olduğunu ve bunlar gerçekleştiği takdirde Liverpool ile şampiyonluk yarışına ortak olabileceklerini belirtti.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışının çekişmeli geçeceğine inandığını kaydeden Guardiola, "Liverpool yine zorlu bir takım olarak kalacak ama şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz. Bunu başarmak zor olacak ama yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester City'nin son yıllardaki başarılarıyla İngiliz futboluna damga vurduğunu söyleyen 49 yaşındaki teknik direktör, "Katıldığımız son 9 ulusal turnuvanın 8'inden kupayla döndük. Bu kötü bir istatistik değil ve gelecek sezon yine başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Manchester City, bu sezon ligin son 8 haftasına girilirken lider Liverpool'un 23 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor

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