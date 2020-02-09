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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City - West Ham United maçı ertelendi
09.02.2020 - 16:30 | | İSTANBUL (İHA)

Manchester City - West Ham United maçı ertelendi

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak olan Manchester City-West Ham United maçı fırtına tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Manchester City - West Ham United maçı ertelendi

Avrupa'nın birçok ülkesinde etkili olması beklenen Ciara Fırtınası, bugün saat 19.30'da oynanacak olan Manchester City - West Ham United maçını erteletti.

Manchester City kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Olağan dışı hava koşulları nedeniyle stadyuma gelecek kişilerin güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla West Ham United ile oynanacak olan karşılaşma ertelenmiştir" denildi.

Manchester City - West Ham United maçı ertelendi

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