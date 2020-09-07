Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City'de Laporte ve Mahrez'in koronavirüs testleri pozitif çıktı!
07.09.2020 - 12:10 |

Manchester City'de Laporte ve Mahrez'in koronavirüs testleri pozitif çıktı!

Manchester City, Laporte ve Mahrez'e yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

Mahrez ve Laporte'nin sağlık protokollerine uygun olarak evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray 4 yeni transferinin lisansını çıkardı

Manchester Cityde Laporte ve Mahrezin koronavirüs testleri pozitif çıktı

    Demir Grup Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Dünya şampiyonu yazılarına devam ediyor
      Dünya şampiyonu yazılarına devam ediyor
    2. Manchester City'de Laporte ve Mahrez'in koronavirüs testleri pozitif çıktı!
      Manchester City'de Laporte ve Mahrez'in koronavirüs testleri pozitif çıktı!
    3. MKE Ankaragücü oyuncusu Kulusic: İyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz
      MKE Ankaragücü oyuncusu Kulusic: İyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz
    4. Son dakika | Galatasaray 4 yeni transferinin lisansını çıkardı
      Son dakika | Galatasaray 4 yeni transferinin lisansını çıkardı
    5. Transfer haberleri | Göztepe'ye Boşnak sol bek geldi
      Transfer haberleri | Göztepe'ye Boşnak sol bek geldi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Denizlispor, Enzo Roco'ya talip oldu

    Transfer haberleri | Denizlispor, Enzo Roco'ya talip oldu

    Ömer Erdoğan şampiyona karşı iddialı...

    Ömer Erdoğan şampiyona karşı iddialı...

    Süper Lig'de 62 sezonda 6 şampiyon çıktı

    Süper Lig'de 62 sezonda 6 şampiyon çıktı

    Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

    Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

    Sıradaki Haber