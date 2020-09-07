07.09.2020 - 12:10 |
Manchester City'de Laporte ve Mahrez'in koronavirüs testleri pozitif çıktı!
Manchester City, Laporte ve Mahrez'e yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.
Mahrez ve Laporte'nin sağlık protokollerine uygun olarak evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.