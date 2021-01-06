Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi
06.01.2021 - 14:22 | | AA

Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı. İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.

Manchester Cityde üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi

?rel=0
Mesut Özil, Fenerbahçe'de | İşte detaylar, sözleşmesi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hedebe ve Youssouf'a gelen teklifleri değerlendirecek
    Hedebe ve Youssouf'a gelen teklifleri değerlendirecek
  2. Rodallega özel maskeyle sahaya çıktı
    Rodallega özel maskeyle sahaya çıktı
  3. Manchester City Kovid-19 vakası
    Manchester City Kovid-19 vakası
  4. Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık
    Hurma: Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık
  5. G.Saray'a kötü haber! İmzayı attı
    G.Saray'a kötü haber! İmzayı attı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "İlk yarıyı hedefimize yakın yerde bitirdik"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "İlk yarıyı hedefimize yakın yerde bitirdik"

Son dakika | Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi, durumu ağır

Son dakika | Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi, durumu ağır

Son dakika | Kasımpaşa, Danny Drinwater'ı kiraladı!

Son dakika | Kasımpaşa, Danny Drinwater'ı kiraladı!

CANLI | Denizlispor - Kayserispor

CANLI | Denizlispor - Kayserispor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet