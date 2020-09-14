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14.09.2020 - 15:39 |

Manchester City'den Gimenez'e rekor transfer teklifi

Manchester City, ezeli rakibi Manchester United'ın rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Atletico Madrid'den stoper Gimenez'e 89 milyon euro sunan City, Maguire'ın 90 milyon euroluk bonservisini geçecek eşiğe geldi.

Manchester City'den Gimenez'e rekor transfer teklifi
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere'de Manchester City defans hattına yeni bir transfer planlıyor. Premier Lig devi, yeni bir savunma rekoru kırmak için çalışmalar yapıyor.

City, Atletico Madrid'den Jose Gimenez için 89 milyon euroluk teklif sundu. AS Gazetesi'nde yer alan haberde, Avrupa'nın en pahalı defans oyuncusunun Gimenez olabileceği aktarıldı.

Daha önce Manchester United, Leicester'dan Harry Maguire'ı 90 milyon euroya transfer ederek rekor kırmıştı. Atletico Madrid'in şu anda 25 yaşındaki Gimenez için 90 milyon euroyu aşan bir teklif istediği öne sürüldü.  Gimenez, 2013'ten beri Atletico Madrid'de 207 resmi maça çıktı.

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Manchester Cityden Gimeneze rekor transfer teklifi

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