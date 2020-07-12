Manchester City'i Brighton'Ä± bozguna uÄŸrattÄ±!

Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 5-0 maÄŸlup etti.Â

Manchester ekibi, ligin 35. hafta maÃ§Ä±nda Amex StadÄ±'nda Brighton and Hove Albion'un konuÄŸu oldu. MÃ¼sabakaya baskÄ±lÄ± baÅŸlayan konuk ekip, 21. dakikada Raheem Sterling, 44. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle soyunma odasÄ±na 2-0 Ã¼stÃ¼n girdi.Â

Ä°kinci yarÄ±da da etkili oyununa devam eden Manchester City, 3 gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrÄ±ldÄ±. Sterling 53. ve 81. dakikalarda fileleri havalandÄ±rarak "hat-trick" yaptÄ± ve maÃ§Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± oldu. TakÄ±mÄ±n diÄŸer golÃ¼nÃ¼ ise 56. dakikada Bernardo Silva kaydetti.Â

Lig ikincisi Manchester City puanÄ±nÄ± 72'ye Ã§Ä±karÄ±rken, ligde kalma mÃ¼cadelesi veren Brighton and Hove Albion ise 36 puanda kaldÄ±.

Manchester City'nin 2019-20 Sezonu En Ä°yi Golleri