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12.07.2020 - 00:10 |

Manchester City'i Brighton'Ä± bozguna uÄŸrattÄ±!

Manchester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 5-0 maÄŸlup etti.Â

Manchester City'i Brighton'Ä± bozguna uÄŸrattÄ±!
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Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 5-0 maÄŸlup etti.Â 

Manchester ekibi, ligin 35. hafta maÃ§Ä±nda Amex StadÄ±'nda Brighton and Hove Albion'un konuÄŸu oldu. MÃ¼sabakaya baskÄ±lÄ± baÅŸlayan konuk ekip, 21. dakikada Raheem Sterling, 44. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle soyunma odasÄ±na 2-0 Ã¼stÃ¼n girdi.Â 

Ä°kinci yarÄ±da da etkili oyununa devam eden Manchester City, 3 gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrÄ±ldÄ±. Sterling 53. ve 81. dakikalarda fileleri havalandÄ±rarak "hat-trick" yaptÄ± ve maÃ§Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± oldu. TakÄ±mÄ±n diÄŸer golÃ¼nÃ¼ ise 56. dakikada Bernardo Silva kaydetti.Â 

Lig ikincisi Manchester City puanÄ±nÄ± 72'ye Ã§Ä±karÄ±rken, ligde kalma mÃ¼cadelesi veren Brighton and Hove Albion ise 36 puanda kaldÄ±.

Manchester Cityi BrightonÄ± bozguna uÄŸrattÄ±

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