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03.09.2020 - 13:49 | | AA

Manchester City'nin sahibi şirket, 10'uncu kulübünü satın aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Fransız takımı Troyes'i satın aldı.

Manchester City'nin sahibi şirket, 10'uncu kulübünü satın aldı
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CFG'den yapılan açıklamada, Fransa İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) mücadele eden Troyes'in satın alma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Fransa'nın Troyes şehrinde 1986 yılında kurulan ve maçlarını 20 bin 400 kişilik Aube Stadı'nda oynayan kulüp, 2014-15 sezonunda Ligue 2'de şampiyon olmuştu.

CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, İspanya'da Girona, Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City ve Belçika'da Lommel takımlarının hisselerini satın almıştı.

Troyes, böylece şirketin bünyesine kattığı 10'uncu kulüp oldu.

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Manchester Citynin sahibi şirket, 10uncu kulübünü satın aldı

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