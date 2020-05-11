Manchester City'nin sahibi ÅŸirket, 9'uncu kulübünü satÄ±n aldÄ±
Manchester City'yi de bÃ¼nyesinde bulunduran City Football Group (CFG), BelÃ§ika takÄ±mÄ± Lommel'i satÄ±n aldÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bÃ¼nyesinde bulunduran City Football Group (CFG), BelÃ§ika takÄ±mÄ± Lommel'i satÄ±n aldÄ±.Â
CFG'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin BelÃ§ika 2. Futbol Ligi'nde mÃ¼cadele eden Lommel Futbol KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Ã§oÄŸunluk hisselerini satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
BelÃ§ika'nÄ±n Limburg ÅŸehrinde 2003 yÄ±lÄ±nda kurulan Lommel, maÃ§larÄ±nÄ± 8 bin kiÅŸilik Soeverein StadÄ±'nda oynuyor.Â
CFG, Manchester City'nin yanÄ± sÄ±ra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, Ä°spanya'da Girona, Ã‡in'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City takÄ±mlarÄ±nÄ±n hisselerini satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.Â
Lommel, bÃ¶ylece ÅŸirketin bÃ¼nyesine kattÄ±ÄŸÄ± 9'uncu kulÃ¼p oldu.
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