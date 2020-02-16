Manchester City’ye ağır fatura

ONUR DİNÇER

Manchester City’ye UEFA tarafından verilen iki yıllık men ve 30 milyon euro para cezası, kulüpte büyük bir maddi hasara neden olacak. Finansal fair play yaptırımların benzerlerinin İngiltere’de de lokal olarak uygulanmaya başlanmasından dolayı, kulübe bir darbe de ülkesinden gelebileceği, puan silme, küme düşme gibi cezaların kesilme ihtimalinden bahsediliyor.



Sportif başarısızlık nedeniyle koltuğu sallantıda olan teknik direktör Pep Guardiola’nın, bu gelişmenin ardından takımdan ayrılma olasılığının iyice kuvvetlendiği belirtiliyor. 2.7 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli beşinci kulübü olan City, uygulanan yaptırımlarla önemli bir maddi zarar yaşayacak. Bu gelişmenin ardından FFP konusunda sorunlu bir başka Arap sermayeli PSG’nin de benzer bir durumla karşı karşıya kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Kulübün bu değerinde, Forbes tarafından yapılan değerlendirmelere göre 295 milyon dolarlık bir kayıp yaşanacak ve yeni değeri 2.38 milyar dolar olacak. Gelir kalemlerindeki gerilemeler de dikkat çekiyor. City, geçtiğimiz sezon 72.6 milyonu Şampiyonlar Ligi’nden olmak üzere 678 milyon dolarlık gelir elde etmişti.

Takımın bu sezon Avrupa’nın 1 numaralı kupasında çeyrek finale ulaşmış olması durumunda 77 milyon dolar kazanacağı hesaplanırken, bu durumun iki yıl için önemli bir meblağa tekabül edeceğine ve bunun toplam gelirlerin yüzde 10’undan fazla olduğuna işaret ediliyor. Yaptırımlar M.City’ye 2020 gelirlerinde 80 milyon dolara mal olacak.