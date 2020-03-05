Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFenerbahçe Haberleri Manchester United, 37'lik Lee Grant ile imzaladÄ±!
05.03.2020 - 23:16 | | AA

Manchester United, 37'lik Lee Grant ile imzaladÄ±!

Manchester United, tecrÃ¼beli kalecisi Lee Grant'in sÃ¶zleÅŸmesini bir yÄ±l uzattÄ±.Â

Manchester United, 37'lik Lee Grant ile imzaladÄ±!

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, tecrÃ¼beli kalecisi Lee Grant'in sÃ¶zleÅŸmesini bir yÄ±l uzattÄ±.Â 

Manchester United KulÃ¼bÃ¼, 37 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz file bekÃ§isi Grant'in sezon sonunda bitecek kontratÄ±nÄ±n bir yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve Stoke City'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuÅŸtu.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kaleci olarak takÄ±ma dahil edilen Grant, ÅŸu ana kadar Manchester United formasÄ±yla 2 resmi maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
A Milli TakÄ±m'da ÅŸok üstüne ÅŸok!

Manchester United, 37lik Lee Grant ile imzaladÄ±

Rooney: Manchester United'a KarÅŸÄ± Oynamak Ã–zel Olacak

Â 

    Gençlik ve Spor BakanÄ± KasapoÄŸlu: "Sporun birleÅŸtiren gücünü yaÅŸadÄ±k"
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Bursaspor-Ä°stanbulspor maçÄ±nÄ±n hakemi deÄŸiÅŸti

    Bursaspor-Ä°stanbulspor maÃ§Ä±nÄ±n hakemi deÄŸiÅŸti

    UEFA baÅŸkanÄ± Ceferin'den EURO 2020 açÄ±klamasÄ±! Koronavirüs...

    UEFA baÅŸkanÄ± Ceferin'den EURO 2020 aÃ§Ä±klamasÄ±! KoronavirÃ¼s...

    Muslera, Uruguay aday kadrosuna çaÄŸrÄ±ldÄ±!

    Muslera, Uruguay aday kadrosuna Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±!

    Juventus - Inter maçÄ± seyircisiz oynanacak! Koronavirüs...

    Juventus - Inter maÃ§Ä± seyircisiz oynanacak! KoronavirÃ¼s...

    SÄ±radaki Haber