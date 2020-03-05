05.03.2020 - 23:16 | | AA
Manchester United, 37'lik Lee Grant ile imzaladÄ±!
Manchester United, tecrÃ¼beli kalecisi Lee Grant'in sÃ¶zleÅŸmesini bir yÄ±l uzattÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, tecrÃ¼beli kalecisi Lee Grant'in sÃ¶zleÅŸmesini bir yÄ±l uzattÄ±.Â
Manchester United KulÃ¼bÃ¼, 37 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz file bekÃ§isi Grant'in sezon sonunda bitecek kontratÄ±nÄ±n bir yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve Stoke City'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuÅŸtu.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kaleci olarak takÄ±ma dahil edilen Grant, ÅŸu ana kadar Manchester United formasÄ±yla 2 resmi maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.
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