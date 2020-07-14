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14.07.2020 - 01:35 | | AA

Manchester United 90+6'da yediÄŸi golle yÄ±kÄ±ldÄ±!

Ä°ngiltere Premier Lig'de UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lma mÃ¼cadelesi veren Manchester United, son dakikada yediÄŸi golle Southampton ile 2-2 berabere kaldÄ±.Â

Manchester United 90+6'da yediÄŸi golle yÄ±kÄ±ldÄ±!
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Ä°ngiltere Premier Lig 35. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lma mÃ¼cadelesi veren Manchester United sahasÄ±nda Southampton ile 2-2 berabere kaldÄ±.Â 

Old Trafford StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan konuk takÄ±m Southampton, 12. dakikada Stuart Armstrong'un golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â 

Manchester United, Marcus Rashford'un 20. dakikada, Anthony Martial'Ä±n 23. dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle ilk yarÄ±yÄ± 2-1 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

Southampton, 90+6. dakikada Michael Obafemi'nin attÄ±ÄŸÄ± golle 2-2'lik beraberliÄŸi saÄŸladÄ±, maÃ§ bu skorla tamamlandÄ±.Â 

UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lma mÃ¼cadelesi veren Manchester United, bu skorla puanÄ±nÄ± 59'a yÃ¼kselterek ligde 5. sÄ±rada yer aldÄ±.

Manchester United 90+6da yediÄŸi golle yÄ±kÄ±ldÄ±

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