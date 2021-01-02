02.01.2021 - 02:41 | | AA
Manchester United, Aston Villa'yÄ± 2 golle geçti
Ä°ngiltere Premier Lig 17. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Manchester United, Aston Villa'yÄ± 2-1 maÄŸlup etti.Â
Ä°ngiltere Premier Lig 17. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Manchester United, Aston Villa'yÄ± 2-1 maÄŸlup etti.Â
Manchester United, Old Trafford StadÄ±'nda konuk ettiÄŸi Aston Villa'ya karÅŸÄ± Anthony Martial'Ä±n 40. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti, ilk yarÄ± bu skorla tamamlandÄ±:1-0Â
MaÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±na hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Aston Villa, 58. dakikada Bertrand Traoren'in attÄ±ÄŸÄ± golle eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±:1-1
Ev sahibi takÄ±m, 61. dakikada Bruno Fernandes'in penaltÄ± golÃ¼yle sahadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Bu sonuÃ§la, ligde 2 maÃ§ eksiÄŸi bulunan Manchester United puanÄ±nÄ± 30'a yÃ¼kseltirken, Aston Villa, 26 puanda kaldÄ±.