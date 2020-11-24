Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Manchester United- Başakşehir canlı bahis heyecanı Misli.com'da
24.11.2020 - 12:18 |

Manchester United- Başakşehir canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Süper Lig'deki Beşiktaş yenilgisi sonrası gözünü Devler Ligi arenasına çeviren Başakşehir, 'Düşler Tiyatrosu' olarak anılan Old Trafford'da Manchester United'a konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Manchester United- Başakşehir canlı bahis heyecanı Misli.com'da
ABONE OL

Milli ara öncesinde Everton'ı deviren Manchester United, ara dönüşünde de West Brom engelini geçti ve sezona kötü başladığı Premier Lig'de 10. sıraya kadar tırmandı. Şampiyonlar Ligi'ne ise PSG ve RB Leipzig galibiyetleriyle giriş yapmışlardı ancak İstanbul'da, temsilcimiz Başakşehir karşısında 2-1 kaybedip 3 maç sonunda H Grubu'nda kartların yeniden dağıtılmasına vesile oldular. Takımda Luke Shaw ve Phil Jones sakat. Jesse Lingard koronavirüs karantinasına. Paul Pogba'nın durumu ise maç saati netleşecek. İstanbul'da eldivenler Dean Henderson'daydı, ligdeki son maçta ise David De Gea forma giydi. Kale konusunda tercih de maç saati belli olacak. Edinson Cavani ilk kez ilk 11'de başlayabilir.

PSG ve RB Leipzig yenilgilerine rağmen Süper Lig'de firesiz ilerleyen Başakşehir, Mert Günok ile Danijel Aleksic'ten faydalanamadığı Beşiktaş mücadelesini 3-2 kaybetti ve galibiyet serisi sona erdi. İngiltere yolculuğu öncesi Mert Günok'tan sevindirici haber geldi! UEFA'nın yaptığı koronavirüs testinin negatif sonuç vermesi ve Mert'in önceki 4 testinin de negatif olması sebebiyle milli eldiven Old Trafford'da kaledeki yerini alabilecek. Aleksic'in karantinası dışında Enzo Crivelli, Junior Caiçara ve Mehmet Topal da sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadılar.

Manchester United- Başakşehir canlı bahis heyecanı Misli.comda

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maç da "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester United, Türk takımlarını konuk ettiği son 3 Avrupa kupası maçını da kazandı.

- Başakşehir'in son 6 resmi maçının 5'i "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United Kazanır" oldu! %47'lik kesim Kırmızı Şeytanlar'ın iç sahada hata yapmayacağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Oğuz Altay: "Falcao 2 maç oynasa 3 maç kaçırıyor..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe'de Ndiaye şov başladı
    Göztepe'de Ndiaye şov başladı
  2. Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı hangi kanalda yayınlanacak?
    Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı hangi kanalda yayınlanacak?
  3. Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United - Başakşehir maçına geri sayılıyor...
    Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United - Başakşehir maçına geri sayılıyor...
  4. Cueva kadro dışı bırakıldı!
    Cueva kadro dışı bırakıldı!
  5. Rusya'dan üç dünya rekoru ile döndü
    Rusya'dan üç dünya rekoru ile döndü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester United- Başakşehir canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Manchester United- Başakşehir canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son dakika | Ankaragücü'nden teknik direktör açıklaması...

Son dakika | Ankaragücü'nden teknik direktör açıklaması...

Hasan Kartal: Hocamız çok gelişim gösteriyor

Hasan Kartal: Hocamız çok gelişim gösteriyor

Azeri şehidin vasiyeti üzerine mezarına Galatasaray bayrağı çekildi

Azeri şehidin vasiyeti üzerine mezarına Galatasaray bayrağı çekildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet