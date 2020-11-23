Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman? Manchester United - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Manchester United ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında kıran kırana geçecek maçın detayları ise belli oldu. Manchester United - Başakşehir maçı saat kaçta? H grubunda yer alan Başakşehir önceki mücadelede Manchester'ı 2-1 mağlup etmişti. İşte, Manchester United - Başakşehir maçı detayları...
Manchester United - Başakşehir maçına tanıklık edecek sporseverler, ''Manchester United - Başakşehir maçı muhtemel 11'ini'' sorguluyor. Sahada çıktığı son 3 maçın sadece birinden galip ayrılan Başakşehir, kader maçı için hazırlıklarını tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında ekrana gelecek Manchester United - Başakşehir maçı hangi gün?
MANCHESTER UNİTED - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalayan Medipol Başakşehir, ikinci kez Manchester'a karşı top koşturacak. Her iki takımında zorlanacağı mücadele ise 24 Kasım Salı günü saat 23:00'de gerçekleşecek.
MANCHESTER UNİTED - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir, H grubunda 4. hafta ilk oyununu yine Manchester United'a karşı yapacak. Old Trafford Stadyumu, Manchester'da düzenlenecek Manchester United - Başakşehir maçını canlı olarak takip etmek isteyenler de Bein Sports 1'den izleyebilecek.