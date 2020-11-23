Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman? Manchester United - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester United - Başakşehir maçına tanıklık edecek sporseverler, ''Manchester United - Başakşehir maçı muhtemel 11'ini'' sorguluyor. Sahada çıktığı son 3 maçın sadece birinden galip ayrılan Başakşehir, kader maçı için hazırlıklarını tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında ekrana gelecek Manchester United - Başakşehir maçı hangi gün?

MANCHESTER UNİTED - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalayan Medipol Başakşehir, ikinci kez Manchester'a karşı top koşturacak. Her iki takımında zorlanacağı mücadele ise 24 Kasım Salı günü saat 23:00'de gerçekleşecek.

MANCHESTER UNİTED - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir, H grubunda 4. hafta ilk oyununu yine Manchester United'a karşı yapacak. Old Trafford Stadyumu, Manchester'da düzenlenecek Manchester United - Başakşehir maçını canlı olarak takip etmek isteyenler de Bein Sports 1'den izleyebilecek.