Manchester United, Chong ile sÃ¶zleÅŸme yeniledi

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genÃ§ futbolcusu Tahith Chong ile sÃ¶zleÅŸme yeniledi.Â

Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 20 yaÅŸÄ±ndaki HollandalÄ± kanat oyuncusuyla uzun sÃ¼reli sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Ä°talyan temsilcileri Juventus ve Inter'in renklerine baÄŸlamak istediÄŸi Chong'un sÃ¶zleÅŸmesinin 2022 yÄ±lÄ±na kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve haftalÄ±k 30 bin sterlin kazanacaÄŸÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ±.

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