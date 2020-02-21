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21.02.2020 - 00:17 |

Manchester United, Club Brugge'ü yÄ±kamadÄ±!

UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden BelÃ§ika ekibi Club Brugge, Ã¶ne geÃ§tiÄŸi maÃ§ta Manchester United ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Manchester United, Club Brugge'ü yÄ±kamadÄ±!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayaÄŸÄ±nda 8 maÃ§ oynandÄ±. Avrupa futbolunun kulÃ¼p dÃ¼zeyindeki iki numaralÄ± organizasyonunun son 32 turunda, TSÄ° 20.55'te baÅŸlayan maÃ§lar tamamlandÄ±.

Avrupa kupalarÄ±nda yoluna devam eden tek TÃ¼rk temsilcisi Medipol BaÅŸakÅŸehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takÄ±mÄ±na 3-1 maÄŸlup oldu.

Galatasaray'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden BelÃ§ika ekibi Club Brugge, Ã¶ne geÃ§tiÄŸi maÃ§ta Manchester United ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â 

Åžampiyonlar Ligi'nde geÃ§en sezon yarÄ± final oynayan Hollanda temsilcisi Ajax ise deplasmanda Ä°spanyol ekibi Getafe'ye 2-0 yenildi.Â 

Son 16 turuna yÃ¼kselen takÄ±mlar, 26 ve 27 Åžubat'taki rÃ¶vanÅŸ mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.Â 

Saat 20.55'te baÅŸlayan maÃ§larda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:Â 

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1Â 

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1Â 

Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (Ä°talya): 0-2Â 

Club Brugge (BelÃ§ika) - Manchester United (Ä°ngiltere): 1-1Â 

Cluj (Romanya) - Sevilla (Ä°spanya): 1-1

Â Kopenhag (Danimarka) - Celtic (Ä°skoÃ§ya): 1-1Â 

Getafe (Ä°spanya) - Ajax (Hollanda): 2-0Â 

Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol BaÅŸakÅŸehir: 3-1

Manchester United, Club BruggeÃ¼ yÄ±kamadÄ±

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