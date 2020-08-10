Manchester United - FC Kopenhag maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Premier Lig'in son maç haftasında Leicester'ı devirip sezonu 3. sırada noktalayan Manchester United, Federasyon Kupası'nda ise umduğunu bulamayıp Chelsea'ye yarı finalde elenmişti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gören ama Barcelona'ya karşı gelemeyen Kırmızı Şeytanlar, FC Kopenhag ile Köln'de TEK MAÇ üzerinden oynayacakları çeyrek finali sıkıntısız atlatıp önce yarı finale, ardından finale ve kupaya uzanmak istiyor. Phil Jones sakatlığı sebebiyle Almanya'ya getirilmedi. Luke Shaw ve Axel Tuanzebe de liste dışı bırakılmıştı. TD Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi sahnesinde kaleyi Sergio Romero'ya devrediyor. İki takım arasındaki kalite farkı, Almanya'da TEK MAÇ üzerinden 2-3 hafta içerisinde sonuçlanacak "Son 8" düşünülüp ufak bir rotasyon da şaşırtıcı olmaz.

Dame N'Doye'nin sözleşme uzatmayıp FC Kopenhag takımından ayrılması, Başakşehir'in Süper Lig'deki masalsı şampiyonluğuyla birleşince Danimarka temsilcisini geçer ve Manchester United ile oynarız diyorduk ama Zeca ile Mudrazija'nın orta sahadaki enerjisiyle 21 yaşındaki Jonas Wind'in iştahına yenildik. Hücum alternatiflerinden Michael Santos, Nicolaj Thomsen ve Viktor Fischer ile savunmadan Ragnar Sigurdsson, Almanya'ya giden 21 kişi arasında yer almadı. Resmi sitede rakibin kalitesi ve tecrübesinin bilindiği ama inandıktan sonra her şeyin mümkün olabileceği ve sahadan galibiyetle ayrılabilme ihtimallerinin olduğunu belirten bir not yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United son 6 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (1 beraberlik - 2 galibiyet)

- FC Kopenhag son 3 maçında fire vermedi, hepsini kazandı!

- FC Kopenhag, Başakşehir'i 3-0 yendiği karşılaşmada %43'le topa sahip olurken, Manchester United bu sezon çıktığı 10 Avrupa Ligi maçında %58'in üzerinde topla oynama yüzdesi tutturdu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United Kazanır" oldu! %64'lük kesim Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencilerinin galibiyetine güveniyor... %5'likkesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.