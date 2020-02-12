Manchester United, James Maddison ve Jack Grealish için 160 milyon poundu gözden çıkardı

İngiltere Premier Lig'de yıllardır şampiyonluktan uzak kalan Manchester United, transfer çalışmalarına çok erken başladı. Kırmızı Şeytanlar bu sezon Premier Lig'de yıldızlarını parlatan Leicester City forması giyen Jammes Maddison ve Aston Villa'dan Jack Grealish için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

İki transfer için 160 milyon pound bütçe belirleyen ManU, orta saha rotasyonunu güçlendirmiş olacak. James Maddison bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 30 karşılaşmada 9 gol atıp 3 asist kaydederken Jack Grealish ise Aston Villa'da 27 karşılaşmada 9 attı ve 7 asist yaptı.