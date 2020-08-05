Manchester United - LASK Linz maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son resmi maçına 10 gün önce çıkan ve Leicester'ı 2-0 geçip Premier Lig'i 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan Manchester United, 12 Mart'ta Avusturya'da 5-0 kazanmanın verdiği skor avantajıyla rövanşa rotasyonlu bir kadroyla çıkmanın planlarını yapıyor. Sakatlıklarının uzun süreceği ön görülen Axel Tuanzebe ve Luke Shaw listeden çıkartıldı. Phil Jones bu maçın özelinde kadroda yok. Jesse Lingard'ın ilk 11 başlayacak olmasıyla birlikte, sahaya çıkacak kadroda ciddi bir revizyon olabilir. Kalede Sergio Romero, orta sahada Scott McTominay ve forvette Odion Ighalo görebiliriz.

LASK Linz'de, Avusturya'daki ilk maçta cezaları sebebiyle oynayamayan stoper ikilisi Petar Filipovic ve Philipp Wiesinger rövanş için yeniden kadroda. Orta sahada görev yapan Thomas Goiginger ve Marvin Potzmann sakat. Koronavirüs sürecinde federasyonun belirlediği kararlara uymadığı için para ve puan silme cezası alan LASK, lider başlamayı umduğu play-off etabına Salzburg'un 3 puan arkasında girmek zorunda kalmıştı. Sonrasında da çıktığı ilk 4 maçtan sadece 1 puan çıkartıp şampiyonluğa havlu attı. Ligdeki son 3 maçını kaybederken, lig sonrası oynadığı hazırlık maçında Senica'ya da 2-0 yenildi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United'ın son 4 resmi maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- LASK Linz son 3 maçını kaybetti. Bu 3 maçın 2'sinde gol de atamadı...

- Manchester United bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta 21 gol atarken, LASK Linz 9 maçta 14 gol atmayı başardı.

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MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Pandemi sonrasının flaş takımlarından biri oldu Man Utd ve Fernandes’in maestroluğunda ligi 3. bitirerek beklenmedik bir performans sergiledi. Çok formda bitirdiler sezonu ve hedef Avrupa Ligi kupası.LASK ligi lider bitirip Şampiyonluk turunda ise kötü performans sergiledi. Üst üste yenilgilerle sezonu tamamladı. Son 3 maçta 7 gol yiyerek kaybetti. ManU ilk maçtaki 5-0’lık tarife gibi yapabilir.