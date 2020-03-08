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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
08.03.2020 - 18:30 |

Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Manchester City karşılaşması için geri sayım başladı. 29. haftanın en önemli maçları arasında gösterilen Manchester derbisi öncesi binlerce futbolsever Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

Manchester United Manchester City maçı için heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United Manchester City maçı bugün saat 19:30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Williams, Matić, Fred, Fernandes, Martial, James

Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodrigo, İlkay, Foden, Bernardo, Sterling, Agüero

Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak Maç ne zaman saat kaçta

 

Herkes gol dedi ama...
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