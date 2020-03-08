Manchester United Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

Manchester United Manchester City maçı için heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...



MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?



Manchester United Manchester City maçı bugün saat 19:30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER



Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Williams, Matić, Fred, Fernandes, Martial, James



Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodrigo, İlkay, Foden, Bernardo, Sterling, Agüero