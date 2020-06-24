24.06.2020 - 23:50 | | TRT Spor
Manchester United, Martial'in hat-trick yaptığı gecede rahat kazandı
İngiltere Premier Lig'de 31. hafta maçında Manchester United, Anthony Martial'in golleriyle Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti. 24 yaşındaki Martial, kariyerinde ilk kez hat-trick yaparken ManU, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Old Trafford'da Shelffield United'ı konuk eden Manchester United, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
"Kırmızı Şeytanlar"a galibiyeti getiren golleri 7, 44 ve 74. dakikalarda Fransız forvet Anthony Martial kaydetti. 24 yaşındaki Martial, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
Marcus Rashford ise yaptığı 2 asistle ManU'da öne çıkan bir diğer isim oldu.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Manchester United, puanını 49'a yükseltirken Sheffield United ise 44 puanda kaldı.
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