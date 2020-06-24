Manchester United, Martial'in hat-trick yaptığı gecede rahat kazandı

Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Old Trafford'da Shelffield United'ı konuk eden Manchester United, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

"Kırmızı Şeytanlar"a galibiyeti getiren golleri 7, 44 ve 74. dakikalarda Fransız forvet Anthony Martial kaydetti. 24 yaşındaki Martial, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Marcus Rashford ise yaptığı 2 asistle ManU'da öne çıkan bir diğer isim oldu.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Manchester United, puanını 49'a yükseltirken Sheffield United ise 44 puanda kaldı.

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