Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester United, Mason Greenwood'un sözleşmesini uzattı
16.02.2021 - 15:50 | | ANKARA (AA) -

Manchester United, Mason Greenwood'un sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genç yeteneği Mason Greenwood'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Manchester United, Mason Greenwood'un sözleşmesini uzattı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontrat süresi 2025'in haziran ayına kadar uzatılan 19 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesine, bir sezonluk opsiyon maddesi de eklendi.

Manchester United'ın altyapısına 7 yaşında katılan İngiliz oyuncu Greeenwood, A takımda 82 karşılamada 21 gole imza attı.

Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilen Greenwood, yüksek performansının ardından İngiltere Milli Takımı'na da seçilerek bir maçta görev aldı.

Manchester United, Mason Greenwoodun sözleşmesini uzattı

Bir göz atalım | Coman'ın Hertha Berlin'e attığı gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. G.Saray'dan flaş karar! Açıklandı...
    G.Saray'dan flaş karar! Açıklandı...
  2. ManU, Greenwood'un sözleşmesini uzattı
    ManU, Greenwood'un sözleşmesini uzattı
  3. Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'nda başarı hedefliyor
    Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'nda başarı hedefliyor
  4. Galatasaray, Alanyaspor maçı için yarın Antalya'ya gidecek
    Galatasaray, Alanyaspor maçı için yarın Antalya'ya gidecek
  5. Tel Aviv - Efes maçının tarihi belli oldu
    Tel Aviv - Efes maçının tarihi belli oldu
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

Leipzig-Liverpool maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

Antalyasporlu Orgill'in bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü

Antalyasporlu Orgill'in bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü

CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet