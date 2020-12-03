Manchester United-Paris Saint Germain: 1-3
Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta Paris Saint Germain, Old Trafford'da Manchester United'ı 3-1 yendi. İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Fransız ekibi böylece rakibinden rövanşı aldı.
Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında Paris Saint Germain deplasmanda güçlü rakibi Manchester United'ı 3-1 yendi.
Konuk ekibin gollerini 6 ve 90+2'de Neymar ile 72'de Marquinhos attı. Ev sahibi takımın tek sayısı 32'de Rashford'dan geldi. İngiliz ekibinde 70'te Fred ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Grupta son maçlar öncesinde büyük çekişme yaşanıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puanı bulunuyor. Başakşehir ise 3 puanla Avrupa'dan elendi.
İLK 11'LER:
MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, McTominay, Martial, Fernandes, Rashford, Cavani
PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Paredes, Danilo Pereira, Verratti, Mbappe, Kean, Neymar