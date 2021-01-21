Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor
21.01.2021 - 09:30 | | AA

Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 2-1 yendi.

Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor
ABONE OL

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Manchester United, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.

Londra temsilcisi Fulham maçın 5. dakikasında Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Manchester United, 21. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

Manchester United, Paul Pogba'nın 65. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlup olmayan Manchester United, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Fulham ise ligde 12 puanla 18. sırada yer aldı.

Öte yandan, bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmayan Manchester United, 10 deplasman karşılaşmasının 8'inden galip ayrılırken, 2'sinde berabere kaldı.

Manchester United, Premier Ligde 13 maçtır kaybetmiyor

    Merih Demiral'ın kupa coşkusu! Pirlo'yu böyle kucakladı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Konyaspor'da Rahmanovic imzaladı
      Konyaspor'da Rahmanovic imzaladı
    2. Lider TOFAŞ'ta tur sevinci
      Lider TOFAŞ'ta tur sevinci
    3. Fousseni Diabate Göztepe'de!
      Fousseni Diabate Göztepe'de!
    4. Aaron Boupendza'a Galatasaray'dan teklif
      Aaron Boupendza'a Galatasaray'dan teklif
    5. Sivassspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
      Sivassspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray en golcü ikinci takım

    Galatasaray en golcü ikinci takım

    NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi

    NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi

    Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor

    Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor

    Sivasspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sivasspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet