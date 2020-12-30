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30.12.2020 - 07:48 |

Manchester United şampiyonluk yolunda

Manchesher United sahasında oynadığı Wolverhampton maçını son anlarda Rashford'un golüyle 1-0 kazandı ve puanını 30 yapıp Liverpool'un iki puan gerisine geldi.

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Haftaya ikinci sırada giren Everton'ın M. City maçının ertelenmesi ile birlikte kritik bir galibiyet alan Solksjaer'in ekibi 9 maçtır Premier Lig'de yenilmiyor

Manchesher United, 16.hafta maçında sahasında Wolverhampton'ı Marcus Rashford'un 90+3.dakikada attığı golle 1-0 yendi. Manchester ekibi böylece puanını 30 yapıp ve Liverpool'un iki puan gerisine geldi.

Haftaya ikinci sırada giren Everton'ın Manchester City maçının ertelenmesi ile birlikte kritik bir galibiyet alan Ole Gunnar Solksjaer'in ekibi 9 maçtır Premier Lig'de yenilmiyor. Son 9 maçında 6 kez kazanan kırmızı-şeytanlar 3 maçı da berabere bitirdi.

Manchester United şampiyonluk yolunda

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