Manchester United şokta! Bir darbe daha...

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Crystal Palace,Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Konuk ekip Crystal Palace, Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Townsend'in 7, Zaha'nın 74 (penaltıdan) ve 85. dakikalardaki golleriyle kazandı.

Manchester United'ın golü ise 80. dakikada Van de Beek'ten geldi. Crystal Palace 2'de 2 yaparken, Manchester United ikinci haftayı da puansız kapattı.

Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi

Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ev sahibi takım Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, West Ham United 45. dakikada Michail Antonio'nun golü ile eşitliği sağladı, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri maçın 85. dakikasında Eddie Nketiah'ın gölüyle 2-1 öne geçti, maç bu skorla sona erdi. Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu skorla Arsenal ligdeki ilk iki haftada sahadan galip ayrılarak puanını 6 yaparken, West Ham ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.