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21.11.2020 - 10:49 | | AA

Manchester United'a siber saldırı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sistemlerinin siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Manchester United'a siber saldırı
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Kulüpten yapılan açıklamada, bilgi işlem uzmanlarının olayı soruşturduğu ve sorunu düzeltmek için çalıştığı belirtilerek, "Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, etkilenen sistemleri kapatmış ve verileri koruma altına almıştır." denildi.

Old Trafford Stadı'ndaki maçlarla ilgili kritik sistemlerin çalıştığı ve güvende olduğu vurgulanarak, "Kulübün internet sitesi ve mobil uygulamasının da aralarında bulunduğu medya kanalları saldırıdan etkilenmemiştir. Şu an için taraftar ve müşterilere ait verilerin gizliliğinin ihlaline dair bir tespit yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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Manchester Uniteda siber saldırı

 

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