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08.10.2016 - 19:27 |

Mancini ve İngiltere flörtü! Maçı izledi

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İngiltere'nin Malta maçını federasyonun davetlisi olarak Wembley Stadyumu'nda izledi.

Mancini ve İngiltere flörtü! Maçı izledi
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İngiltere'nin Malta maçını federasyonun davetlisi olarak Wembley Stadyumu'nda izledi.

Karıştığı skandal sonrası Sam Allardyce'nin görevine son verilmesinin ardından yeni menajer için arayışlarını sürdüren İngiltere Futbol Federasyonu, geçici menajer Gareth Southgate önderliğinde Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı Malta maçına İtalyan teknik adam Roberto Mancini'yi davet etti.

Malta maçını Wembley Stadyumu'nda takip eden Mancini'nin İngiltere'nin yeni menajeri olacağı yönünde haberler bu gelişme sonrası yeniden gündeme geldi. (Sporx)

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