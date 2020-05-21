Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Mancini'den itiraf: "Kimse çalıştırmak istemiyordu"
21.05.2020 - 20:19 | | AA

Mancini'den itiraf: "Kimse çalıştırmak istemiyordu"

Türkiye'nin EURO 2020 rakiplerinden İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini önemli açıklamalarda bulundu.

Mancini'den itiraf: "Kimse çalıştırmak istemiyordu"
ABONE OL

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, göreve geldiği dönemde hiçbir teknik adamın milli takımı çalıştırmak istemediğini söyledi. 

Mancini, Roma TV'ye yaptığı açıklamada, İngiltere ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Bugünlerde EURO 2020'ye hazırlanıyor olmalıydık. İşimizin getirdiği her şeyi ve günlük hayatın normalliğini özledik." ifadelerini kullandı. 

İtalya Milli Takımı'nda iyi bir atmosfer oluşturduklarını dile getiren Mancini, "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu. Birçok kişi zor bir duruma girmekten korkuyordu. Kendinize biraz güvenmeniz ve genç oyuncuların niteliklerine inanmanız gerekiyor." yorumunu yaptı. 

İtalya'nın kaliteli futbolculara sahip olduğunu kaydeden 55 yaşındaki teknik adam, "Zayıf rakiplere karşı bile olsanız kazanmak kolay değil. Biz, önceliklerden farklı şeyler yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Manciniden itiraf: Kimse çalıştırmak istemiyordu

Dennis Bergkamp'ın Feyenoord'a Attığı Harika Gol

    Zidane'dan açıklama: Bu sezonu en iyi şekilde bitireceğiz
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci hamlesi

    Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci hamlesi

    Spor İstanbul’un turnuvasına 21 ülkeden 160 satranççı katıldı

    Spor İstanbul’un turnuvasına 21 ülkeden 160 satranççı katıldı

    Ali Çetin: Küme düşme kaldırılsın diye başvurmadık

    Ali Çetin: Küme düşme kaldırılsın diye başvurmadık

    Son dakika | Gökhan Gönül'den açıklama geldi

    Son dakika | Gökhan Gönül'den açıklama geldi

    Sıradaki Haber